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Demirle saldırdı

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Girne’de son zamanlarda giderek artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye’den ülkemize çalışmak için gelen İlyas Kocabaş tartıştığı Yasin Uyguru demir çubukla yaraladı

Demirle saldırdı
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Evrim KAMALI

Girne’de şiddet olaylarının sonu gelmiyor. Girne’yi saran şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.  Türkiye’den ülkemize çalışmak için izinli gelen zanlı İlyas Kocabaş tartıştığı Yasin Uygur’u demir çubukla yaraladı. Tutuklanan zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı İlyas Kocabaş’ın “Yaralama” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Özmüezzin, olayın önceki gün saat 19.20 raddelerinde Ozanköy’de Şehit Cengiz Topel Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Özmüezzin, zanlının tartıştığı Yasin Uygur’un başına demirle vurarak yaralanmasına neden olduğunu, Uygur’un Girne Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ifade etti. Kocabaş aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Özmüezzin, zanlının ülkede çalışma izinli olarak ailesi ile birlikte kaldığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 bin TL nakit teminata yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 30 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmasına karar verdi.

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