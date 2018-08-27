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Akarçay’ın davası üç yıldır görülmedi

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Interpol tarafından aranırken Tuzla’da yakalanan ve 2015 yılından beri dosyası işlem görmeyen Akarçay hakkında yargılanma sürecinin neden başlamadığı merak konusu oldu

Akarçay’ın davası üç yıldır görülmedi
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Almanya ile İngiltere’de hakkında uluslar arası arama ve tutuklama emri olan ve  2015 yılında KKTC’de Tuzla bölgesinde tutuklanan Kıbrıslı Türk Hasan Akarçay hakkında üç yıldır davasının görülmediği öğrenildi.

2015 yılından beri dosyası işlem görmeyen Akarçay hakkında yargılanma sürecinin neden başlamadığı merak konusu oldu.

Söz konusu dava hakkında tüm bilgilerin tek bir kişinin kontrolünde olduğu ve Bradfort baronu olarak bilinen Akarçay’ın bilgilerinin saklandığı belirtildi.

Almanya’da 50 kilo eroin, İngiltere’de ise 12,5 kilo eroin tasarrufu ve ‘kara para aklama’ suçlarıyla ilgili hakkında uluslar arası arama ve tutuklama emri bulunan Akarçay, ülkemizde tespit edilerek, tutuklanmıştı.
İngiliz Yüksek Komiserliği’nden gelen bilgi sonrasında soruşturma başlatan polis, zanlının Türkiye’de de 2007 yılında 83 kilo 443 gram eroin suçlamasıyla yargılandığını ancak teminatla serbest kaldığını tespit etmişti.
Ayni zamanda zanlının İngiltere’de yılda 9 bin Sterlin ‘işsizlik geliri’ olmasına rağmen 1 milyon Sterlin değerinde mal varlığının tespit edildiği ve tüm mal varlığına da tedbir konulduğu ortaya çıktı. 
Polis ayrıca Akarçay’ın Kuzey Kıbrıs’ta ‘kaynağı tespit edilemeyen’ 62 daire ve 100 dönüm arazisinin bulunduğunu belirterek, mal varlıklarıyla ilgili Başsavcılığın soruşturma başlattığını açıklamıştı.

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