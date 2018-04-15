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Buram buram Kıbrıs kültürü kokan etkinlik

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Buram buram Kıbrıs kültürü kokan etkinlik
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Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Kalavaç’ta “7’inci Gıbrızlı Kültür Sanat Etkinliği” yapıldı. Etkinliğe Başbakan Tufan Erhürman da katıldı. 



BRT’nin haberine göre, Gıbrızlı Kültür Sanat Etkinliği süresince gıda güvenliği testi ve mağaracılık tanıtımı yapıldı.



Başbakan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kalavaç’ın kültür sanat merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Erhürman, “Kalavaç, küçücük bir köyden ne yaratılabilir, bu memlekete nasıl örnek olunabilir ve biz Kıbrıslı Türkler istersek yaparız mesajı nasıl verilir bunu gösterdi” dedi.

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