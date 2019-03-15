Exxon Mobil şirketi çalışmalarını hızlandırıyor

Amerikan Exxon Mobil şirketinin, Rum tarafının “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Glafkos” yatağındaki keşfin ardından, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki faaliyetlerini geliştirme projesini hızlandırdığı ve büyüttüğü ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Exxon Mobil’in 10’uncu parseldeki 2 sondajın planlaması konusunda ilerlerken, “Afrodit” yatağı haricinde boş olan 12’nci parselin, aynı zamanda 11’inci parselin jeolojik verilerini incelediğini yazdı.

Exxon Mobil şirketinin Mısır MEB’indeki 3’üncü parselin haklarını hali hazırda elde ettiğini ve ek bölgeler istediğini de kaydeden gazete, “Reuters” haber ajansında yer alan Exxon Mobil’in son zamanlarda İsrail MEB’indeki jeolojik verileri incelediği yönündeki açıklamasını da iletti.

Şirketin İsrail MEB’indeki bölgelerin sismografik verilerini hali hazırda satın aldığını kaydeden gazete, Exxon Mobil şirketinin üst düzey yetkililerinin Houston’da İsrail Dışişleri Bakanıyla görüştüklerini de belirtti.

Haberde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de aynı konularla ilgili paralel temaslarda bulunmak için bugünlerde Amerika’da bulunduğu ifade edildi.