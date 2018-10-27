Montessori çocukları Ata’nın yolunda

Girne Montessori Okulu, öğretmen ve öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıldönümünü coşkuyla kutladı

Girne Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları çerçevesinde dün sabah saat 11.00’da Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk büstü önünde mini bir tören düzenledi.

Girne Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, tören kapsamında Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Bayram kutlamaları, koro programının sunulması ile devam etti. Montessori çocukları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir de dans gösterisi yaptı. Girne Montessori Okulu öğretmenleri gün nedeni ile dün kırmızı-beyaz renkte kıyafetler giyerken Montessori çocukları da üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin bulunduğu tişörtler giydi. Girne Montessori Okulu, öğretmen ve öğrencilerinin bayram kutlamalarına veliler de eşlik etti. Töreni büyük bir gurur ile izleyen veliler, günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.