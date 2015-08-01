Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2014-15 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet töreni YDÜ AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlilerinin Müzik dinletisi ile başlayan tören, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ve halk dansları gösterisi ile devam etti.

Yüksek derece ile mezun olan öğrenciler tarafından Türkçe ve İngilizce olmak üzere dört konuşma yapıldı. İngilizce konuşmayı Abdulrahman Katkuda yaparken Türkçe konuşmaları ise Aslı Can, Özge Bayraktar Çelik, ve Mariama Barry yaptı.

Dekan Vekili Doç.Dr. Şerife Eyupoğlu, öğrencilere hak ettikleri eğitimi sağlayabilmek için tüm ekibiyle etkin ve verimli bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. YDÜ İİBF’sinin hedefi, öğrencilerine her zaman en iyi, en kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitimi vermek olduğunu ve öğrencileri gerekli bilgi ve beceri ile donatıp, dışarıda var olan rekabetçi iş ortamında, en iyi başarıyı yakalayabilmeleri için büyük özveri ile gerekli donanımla donattıklarını belirtti. Eyupoğlu, velilere seslenerek, velilerin de başarının sevincini, heyecanını ve gururunu hep birarada yaşadıklarını ve diplomalarda öğrencilerin olduğu kadar onların da hakları olduğuna inandığını söyledi.

DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy da konuşmasında öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesini tercih ettikleri için kutladı ve onların doğru tercih yaptıklarını vurguladı. Daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan kızına diplomasını verdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103 lisans ve 32 yüksek lisans olmak üzere toplam 135 öğrenciyi mezun etti. Kep atmanın ardından mezuniyet töreni son buldu.