Belediye’den verilen bilgiye göre, 1 Eylül'de başlayan sempozyumun atölye çalışmaları 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Sempozyum kapsamında yabancı ülkelerden gelen konukları makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede düzenlenecek sanat etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette, uluslar arası iş birliği ve kültürel etkileşimin önemine değinildi.

Sanatseverleri ve tüm halkı atölye çalışmalarına ve özellikle 14 Eylül Pazar akşamı saat 19.00’da yapılacak sergi ve açılış törenine davet eden Kırok, “Gelin, Vounous’un büyüleyici atmosferinde sanatı ve kültürü birlikte yaşatalım” dedi.