Yıldızlar Plaj Voleybolu Liginde şampiyonlar belirlendi

Yıldızlar Plaj Voleybolu Kızlar ve Erkekler Ligleri tamamlanırken, Kızlar Liginde şampiyonluğu Esentepe 3 Takımı, Erkeklerde Liginde ise KGM 2 Takımı kazandı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2021 Kulüplerarası Yıldızlar Plaj Voleybolu Kızlar ve Erkekler Ligleri tamamlandı.

Kızlar Liginde şampiyonluğu Sahra – Azra ikilisinden oluşan Esentepe 3 Takımı kazandı.

Yıldızlar Plaj Voleybolu Kızlar Liginde ikinciliği Kayra – Diyar çiftinden oluşan Esentepe 2 Takımı kazanırken üçüncülüğü Sudenur – Sonay ikilisinden oluşan DAÜ 2 Takımı elde etti.

Erkeklerde Liginde şampiyon KGM 2 Takımı oldu. Erkekler şampiyonluğunu finalde Mehmetali– Atilla çiftinden oluşan DAÜ 1 Takımını 2 – 0 mağlup eden Mertcan – Oktay ikilisinden oluşan KGM 2 Takımı elde etti. Arda – Mustafa çiftinden oluşan DAÜ 2 Takımı üçüncülüğü elde etti.

Güner Burgul en değerli oyuncu ödülleri de sahiplerini bulurken, kızlarda Sahra Saraç, erkeklerde ise Oktay Yeşilırmak seçildi.

Dereceye giren takımlara ve sporculara ödüllerini KKTC Başbakanı Ersan Saner, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği Spor Kordinatörü Mithat Tekçam, UBP Milletvekili Hasan Taçoy,Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek takdim etti.



