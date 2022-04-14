Yıldız kızlar final vizesi arayacak

Voleybol Federasyonu Yıldız Kız Karması Isparta’da düzenlenen Yarı Final Grubu'nda Antalya, Eskişehir ve Aksaray temsilcileri ile yapacağı karşılaşmaların ardından final vizesi arayacak

KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız Karması Yarı Final müsabakaları için dün havayolu ile Antalya'ya gitti.

Karayolu ile Isparta'ya geçen Yıldız Kızlar, Yarı Final Grubu'nda Antalya, Eskişehir ve Aksaray temsilcileri ile yapacağı karşılaşmaların ardından final vizesi arayacak. Grubu birinci sırada tamamlayacak olan takım son 16 takımın mücadele edeceği final grubunda yarışma hakkını elde edecek. Kafile Pazar akşamı ülkeye dönecek.

Kafilede Eylem, Merve , Emel, Medine, Çağla, Seray, Sonay, Azra, Elif, Nehir, Doğa ve Naz sporcu olarak yer alıyor. Kafilede ayrıca takım antrenörü Erdinç Serdahoğulları ve yardımcı antrenör Kemal Derebey bulunuyor.

Takımımızın yapılan kura çekimi sonrasında müsabaka programı belli oldu.

Takımımız

15 Nisan saat 12.00 de Aksaray Kuzey Boru ile

16 Nisan saat 14.00 de Antalya Mega Spor ile

17 Nisan saat 10.00 da Eskişehir Tepe Başı takımları ile karşı karşıya gelecek.

