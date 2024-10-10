YDÜ sezona hazır

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yeni sezonda KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan voleybol liglerinde yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Voleybol Şubesi, Kemal Şah Voleybol Akademi Lefkoşa Şubesi ile işbirliği yaparak 3 kategoride takımlarını oluşturdu. Yeni sezonda U16 Kızlar, U14 Kızlar ve U12 Kızlar kategorilerinde voleybol liglerine katılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin U16 Kız Voleybol Takımı, yeni sezona yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Deneyimli antrenör Umar Göker’in baş antrenörlüğünde Damla Özlipolat ile Ersan Öztürk’ün yardımcı antrenörlüklerinde sezona hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi U16 Kız Voleybol Takımı, YDÜ RA25 Spor Salonu'nda haftada 3 antrenman yaparak sezona hazırlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi U16 Kız Voleybol Takımı sezonun ilk maçında, Cuma akşamı saat 19:30’da Necati Taşkın Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile karşılaşacak.

