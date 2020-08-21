Yarı finalistler belirlendi

2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Liginde 3.hafta karşılaşmaları tamamlanırken, kadınlarda ve erkeklerde adını yarı finale yazdıran takımlar belli oldu

Voleybol Federasyonun tarafından düzenlenen 2020 Osman Maraşlı Plaj Liginde 3.hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Bayanlarda ve erkeklerde adını yarı finale yazdıran takımlar bellioldu. Organizasyonda 3 hafta boyunca toplam 59 müsabaka oynandı.Bayanlarda B Grubunda mücadele eden Sıla –Şerife ikilisi oynadığı tüm karşılaşmaları kazandıve adını yarı finale yazdırdı. Sıla –Şerife ikilisinin yarı finaldeki rakibi A grubundan adını yarı finaleyazdıran Beliz-Nehir oldu. Bayanlar A grubunda grubu lider tamamlayan Selen-Gülderen ikilisi yarıfinaldeki rakibi B Grubundan adını yarı finale yazdıran Sudenur –Sonay ikilisi oldu.

Erkeklerde Kemal-Aliosman ikilisi oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak grubu ilk sırada

tamamladılar. Girol –Maxsim ikilisi 2. sırayı, Osman-Umut ikilisi 3.sırayı, Cafer –Salih ikilisi 4.sırayı eldeettiler.

2020 Osman Maraşlı Plaj Liginde 4.ve son hafta karşılaşmaları 25 Ağustos Salı akşamı LefkoşaBeach Volley Arena Tesisinde oynanacak ve şampiyona tamamlanacak. Gecede Erkekler Yarı Final,Bayanlar Yarı Final, 3.’lük ve final karşılaşmaları oynanacak. Şampiyonanın tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle de dereceye girecek takımlara ödülleri takdim edilecek.

