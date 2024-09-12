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Yakın Doğu Üniversitesi, voleybol liglerine renk katacak

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Yakın Doğu Üniversitesi, voleybol liglerine renk katacak
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), yeni sezonda KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan voleybol liglerine katılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi voleybol şubesi, Kemal Şah Voleybol Akademi Lefkoşa şubesi ile işbirliği yaparak 3 kategoride takımlarını oluşturdu. Kemal Şah Voleybol Akademi Lefkoşa şubesinde voleybol eğitimi alan sporcular ile Yakın Doğu Üniversitesi voleybol şubesinde eğitimi alan sporculardan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi takımları, 3 kategoride liglere katılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi yeni sezonda U16 Kızlar, U14 Kızlar ve U12 Kızlar kategorilerinde voleybol liglerine katılarak, liglere renk katacak.
Yakın Doğu Üniversitesi U16 Kız, U14 Kız ve U12 Kız voleybol takımları deneyimli antrenör Umar Göker nezaretinde, YDÜ RA25 Spor Salonunda antrenmanlarına başladı. Umar Göker’in yardımcılıklarını Damla Özlipolat ile Ersan Öztürk yapıyor.
 
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