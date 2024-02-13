Voleybolda yoğun tempo

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol organizasyonları devam ediyor.
Dört Kategoride Lig Klasman müsabakaları, ,Büyükler Liginde Play Off mücadelesi bu hafta oynanacak olan 13 karşılaşma ile başlayacak.
KKTC Voleybol tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonunda Lig mücadelesi tamamlanan ve Şampiyonları belli olan kategorilerin ardından sıra U14 Kız,U18 Kız, U15 Erkek , U19 Erkek lig klasman müsabakaları ve Büyükler playOff mücadelesine çevrildi.
2 Ekim tarihinde başlayan 2023-2024 Sezonunda şu ana kadar tamamlanan organizasyonların şampiyonları
U12 Kız Ligi Şampiyonu MVOSD
U13 Erkek Ligi Şampiyonu MGSK
U16 Kız Ligi Şampiyonu GMBÇS
U17 Erkek Ligi Şampiyonu DAÜ
21.Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Şampiyonu U16 Kız GMBÇS
12. Rauf Denktaş Kupası Büyük Bayanlar Şampiyonu DAÜ
1. Osman Cetintas Kupası U16 Kızlar Çamlık Spor
1. Osman Çetintaş Kupası U17 Erkekler DAÜ
1. Şampiyon Melekler Kupası (U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde
19 Şubat tarihinde oynanacak)
16 Şubat da başlayacak olan ligler ve Büyükler Play Off ilk hafta Müsabakaları
U14 Kız Ligi 17 Şubat
U15 Erkekler Ligi 17 Şubat
U18 Kızlar Ligi 16 Şubat
U19 Erkekler Ligi 16 Şubat
Büyükler Play Off Müsabakaları Bayan/Erkek 20 Şubat
Voleybol Liglerinde Haftanın Programı
16 Şubat Cuma
U18 Kız Ligi
DAÜ-MGSK Saat 18.00 LMPS
KGM-Vakıflar Saat 18.00 ESS
Esentepe-KK Saat 18.30 Girne
U19 Erkek Ligi
KGM-GMBÇS Saat 19.30 ESS
17 Şubat Cumartesi
U14 Kız Ligi
GMBÇS-DAÜ Saat 13.00 Arena
KK-KGM Saat 13.00 NTSS
Vakıflar-MVOSD Saat 14.30 NTSS
U15 Erkek Ligi
GMBÇS-DAÜ Saat 14.30 Arena
MGSK-KGM Saat 16.00 Arena
20 Şubat Büyükler Play Off Yarı Final 1. Maçları
Bayanlar
GMBÇS-KGM Saat 18.30 Arena
DAÜ-Esentepe Saat 18.30 LMPS
Erkekler
GMBÇS-Vakıfalar Saat 20.00 Arena
DAÜ-KGM Saat 20.00 LMPS
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