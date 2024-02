Voleybolda yoğun tempo

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol organizasyonları devam ediyor.

Dört Kategoride Lig Klasman müsabakaları, ,Büyükler Liginde Play Off mücadelesi bu hafta oynanacak olan 13 karşılaşma ile başlayacak.

KKTC Voleybol tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonunda Lig mücadelesi tamamlanan ve Şampiyonları belli olan kategorilerin ardından sıra U14 Kız,U18 Kız, U15 Erkek , U19 Erkek lig klasman müsabakaları ve Büyükler playOff mücadelesine çevrildi.

2 Ekim tarihinde başlayan 2023-2024 Sezonunda şu ana kadar tamamlanan organizasyonların şampiyonları

U12 Kız Ligi Şampiyonu MVOSD

U13 Erkek Ligi Şampiyonu MGSK

U16 Kız Ligi Şampiyonu GMBÇS

U17 Erkek Ligi Şampiyonu DAÜ

21.Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Şampiyonu U16 Kız GMBÇS

12. Rauf Denktaş Kupası Büyük Bayanlar Şampiyonu DAÜ

1. Osman Cetintas Kupası U16 Kızlar Çamlık Spor

1. Osman Çetintaş Kupası U17 Erkekler DAÜ

1. Şampiyon Melekler Kupası (U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde

19 Şubat tarihinde oynanacak)

16 Şubat da başlayacak olan ligler ve Büyükler Play Off ilk hafta Müsabakaları

U14 Kız Ligi 17 Şubat

U15 Erkekler Ligi 17 Şubat

U18 Kızlar Ligi 16 Şubat

U19 Erkekler Ligi 16 Şubat

Büyükler Play Off Müsabakaları Bayan/Erkek 20 Şubat



Voleybol Liglerinde Haftanın Programı

16 Şubat Cuma

U18 Kız Ligi

DAÜ-MGSK Saat 18.00 LMPS

KGM-Vakıflar Saat 18.00 ESS

Esentepe-KK Saat 18.30 Girne

U19 Erkek Ligi

KGM-GMBÇS Saat 19.30 ESS

17 Şubat Cumartesi

U14 Kız Ligi

GMBÇS-DAÜ Saat 13.00 Arena

KK-KGM Saat 13.00 NTSS

Vakıflar-MVOSD Saat 14.30 NTSS

U15 Erkek Ligi

GMBÇS-DAÜ Saat 14.30 Arena

MGSK-KGM Saat 16.00 Arena

20 Şubat Büyükler Play Off Yarı Final 1. Maçları

Bayanlar

GMBÇS-KGM Saat 18.30 Arena

DAÜ-Esentepe Saat 18.30 LMPS

Erkekler

GMBÇS-Vakıfalar Saat 20.00 Arena

DAÜ-KGM Saat 20.00 LMPS