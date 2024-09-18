Voleybolda yeni sezon 9 Ekim’de başlayacak

Voleybolda 10 kategoride düzenlenecek olan Lig Müsabakalarına toplamda 54 takım katılım gösterecek ve salonda ilk maçlar 9 Ekim’de oynanacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2024-2025 Lig Müsabakaları 9 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak. 10 kategoride düzenlenecek olan Lig Müsabakalarına toplamda 54 takım katılım gösterecek.

Lig Klasman Müsabakaları Büyüklerde 9 Ekim, U16 Kız ve U17 Erkeklerde 11 Ekim, U12 Kız ve U13 Erkeklerde 12 Ekim başlayacak.

2024 -2025 Sezonunda

Büyükler Bayan /Erkek

U18 Kız, U19 Erkek

U16 Kız ,U17 Erkek

U14 Kız , U15 Erkek

U12 Kız, U13 Erkek kategorilerinde Deplasmanlı Lig Müsabakaları

13. Rauf Denktaş Kupası Bayan -Erkek

23. Süper Kupa Finalleri Bayan Erkek

2. Osman Çetintaş Kupası

2. Şampiyon Melekler Kupası düzenlenecek.

Salon Müsabakalarının 25 Nisan 2025 tarihinde tamamlanması planlandığı bildirildi.

