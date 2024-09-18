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Voleybolda yeni sezon 9 Ekim’de başlayacak

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Voleybolda 10 kategoride düzenlenecek olan Lig Müsabakalarına toplamda 54 takım katılım gösterecek ve salonda ilk maçlar 9 Ekim’de oynanacak

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Voleybolda yeni sezon 9 Ekim’de başlayacak
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2024-2025 Lig Müsabakaları 9 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak. 10 kategoride düzenlenecek olan Lig Müsabakalarına toplamda 54 takım katılım gösterecek.
Lig Klasman Müsabakaları Büyüklerde 9 Ekim, U16 Kız ve U17 Erkeklerde 11 Ekim, U12 Kız ve U13 Erkeklerde 12 Ekim başlayacak.
2024 -2025 Sezonunda
Büyükler Bayan /Erkek
U18 Kız, U19 Erkek
U16 Kız ,U17 Erkek
U14 Kız , U15 Erkek
U12 Kız, U13 Erkek kategorilerinde Deplasmanlı Lig Müsabakaları
13. Rauf Denktaş Kupası Bayan -Erkek
23. Süper Kupa Finalleri Bayan Erkek
2. Osman Çetintaş Kupası
2. Şampiyon Melekler Kupası düzenlenecek.
Salon Müsabakalarının 25 Nisan 2025 tarihinde tamamlanması planlandığı bildirildi.
 
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