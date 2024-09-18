Voleybolda yeni sezon 9 Ekim’de başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2024-2025 Lig Müsabakaları 9 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak. 10 kategoride düzenlenecek olan Lig Müsabakalarına toplamda 54 takım katılım gösterecek.
Lig Klasman Müsabakaları Büyüklerde 9 Ekim, U16 Kız ve U17 Erkeklerde 11 Ekim, U12 Kız ve U13 Erkeklerde 12 Ekim başlayacak.
2024 -2025 Sezonunda
Büyükler Bayan /Erkek
U18 Kız, U19 Erkek
U16 Kız ,U17 Erkek
U14 Kız , U15 Erkek
U12 Kız, U13 Erkek kategorilerinde Deplasmanlı Lig Müsabakaları
13. Rauf Denktaş Kupası Bayan -Erkek
23. Süper Kupa Finalleri Bayan Erkek
2. Osman Çetintaş Kupası
2. Şampiyon Melekler Kupası düzenlenecek.
Salon Müsabakalarının 25 Nisan 2025 tarihinde tamamlanması planlandığı bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.