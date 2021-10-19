Voleybolda U18 Kızlarda heyecan başladı

Voleybol Federasyonunun 2021 – 2022 sezonunda başlattığı ikinci lig olan U18 Kızlar Ligi de oynanan 3 karşılaşma ile başladı.

U18 Kızlar Ligi oynanan 3 karşılaşma ile başlarken, Girne’de oynanan gecenin önemli karşılaşmasında KGM rakibi Esentepe yi 3-0 mağlup ederek deplasmanda önemli bir galibiyet elde etti. Mağusa’da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ rakibi MBDD'ni 3 – 0 mağlup ettti. Mağusa Arena da oynanan diğer karşılaşmada GMBÇS, Maraş Voleybol Okulunu 3-0 mağlup etti. U18 Kız Liginde 2. hafta karşılaşmaları 25 Ekim’de oynanacak.

