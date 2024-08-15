Voleybolda transfer dönemi sona erdi

Voleybolda 1 Ağustos da başlayan Transfer Dönemi sona erdi. Aktarma işlemlerinin son gününde 5 sporcu Transfer işlemi gerçekleştirdi. Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübü, Vakıflar Spor Kulübünden 4 sporcuyu renklerine bağladı. Bu yıl liglere yeni katılım gösteren Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübü 4 Transfer işlemini bonservisi gerçekleştirdi. Vakıflar Spor Kulübü 1 serbest Transfer işlemi gerçekleştirdi.
Aktarma Gerçekleştiren sporcular
Bade Esin Ergüden bonservisli
Vakıflar Spor Kulübünden Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübüne
Ceren Gökkaya bonservisli
Vakıflar Spor Kulübünden Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübüne
Yağmur Soytürk bonservisli
Vakıflar Spor Kulübünden Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübüne
Günaydın Mimar bonservisli
Vakıflar Spor Kulübünden Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübüne
Burcu Aslan serbest
UKÜ Spor Kulübünden Vakıflar Spor Kulübüne
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