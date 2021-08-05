Voleybolda transfer dönemi başladı

Voleybol Federasyonu transfer dönemini başlattı. Kulüpler 1 – 15 Ağustos tarihleri arasında sporcu aktarma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Transferin son günü olan 15 Ağustos’un Pazar gününe denk gelmesi sebebi ile transfer 16 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’e kadar devam edecek.

Transfer döneminde sporcu aktarma işlemi gerçekleştirecek olan kulüplerin gerekli belgeleri aktarma işlemi sırasında sunmaları gerekecek.

