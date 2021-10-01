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Voleybolda ilk smaçlar U14 Kızlarda atılacak

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Voleybolda ilk smaçlar U14 Kızlarda atılacak
Voleybol Federasyonu 2021 – 2022 Sezonu 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan U14 Kız müsabakaları ile başlayacak.
4 Mayıs tarihinde sona erecek olan sezonda 8 farklı kategoride şampiyonluk mücadelesi verilecek. U18 Kızlar Ligi 18 Ekim Pazartesi günü oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
U14 Kızlar Liginde ilk hafta karşılaşmaları
DAÜ-Vakıflar
MGA-KGM
GMBÇS-MSA
U18 Kızlar Liginde ilk hafta karşılaşmaları
DAÜ-MBDD
MVOSD-GMBÇS
ESENTEPE-KGM
 
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