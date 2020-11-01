Voleybolda heyecan başlıyor

Voleybolda Büyük Erkekler Final Serisi müsabakaları bu akşam başlıyor. Covid 19 salgını nedeni ile tamamlanamayan 2019-2020 final serisi müsabakalarının ilki bu gece saat 19.00’da Mağusa Arena da GMBCS ile DAÜ arasında oynanacak.

Serinin ikinci karşılaşması 4 Kasım Çarşamba akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında saat 19.00’da 3. karşılaşma 6 Kasım Cuma akşamı saat 19.00’da Magusa Arena’da oynanacak. Seriye GMBÇS 1-0 önde başlayacak. 2019-2020 şampiyonluğuna ulaşmak için herhangi bir takımın 3’e ulaşması gerekiyor.

Müsabakaların sağlık güvenliği açısından müsabakada görev alacak olan sporcu, antrenör, hakem ve kulüp yönetimlerine verilen 8 kişilik kontenjan da yer alan herkese PCR testleri yaptırıldı. Belirtilen kişiler dışında müsabakalara seyirci alınmayacak.

Müsabakaların oynanacağı salonlarda gerekli hijyen şartları sağlanırken salona girişte ısı kontrolleri yapılacak. Müsabaka esnasında yedek sporcular için gerekli sosyal mesafe koşulları oluşturuldu.

