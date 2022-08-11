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Voleybolda DAÜ’den 3 transfer

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Voleybolda DAÜ’den 3 transfer

Voleybolda transfer döneminde sona gelinirken, Doğu Akdeniz Üniversitesi U16 Kız Takımı üç transfere imza attı.

Maraş Voleybol Derneği’nden Narin Dağtekin ile Mağusa Gelişim Akademisi’nden Gülal Saralp ve Dilan Özkalp’i transfer eden son sezonun şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi, kadrosunu daha da güçlendirdi.

Voleybol Federasyon binasındaki imza töreninde üç sporcunun yanısıra Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Koordinatörü Cemal Konnolu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Voleybol Takım Antrenörü Kemal Derebey de hazır bulundu.

Voleybol transfer dönemi 15 Ağustos’ta sona erecek.

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