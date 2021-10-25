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Voleybolda Aday Hakem Kursu düzenleniyor

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Voleybolda Aday Hakem Kursu düzenleniyor
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Eğitim Merkezinde voleybola yeni hakemler kazandırmak amacı ile Aday Hakem Kurusu düzenlenecek.
Eğitim faaliyetleri arasında yer alan Aday Hakem Kurusuna kayıt olmak isteyen kişiler 26-29 Ekim tarihleri arasında Federasyona müracaat edebilecekler. Aday Hakem Kurusuna katılım göstermek isteyen kişiler Federasyondan temin edecekleri kayıt formu , kimlik kartı fotokopisi , 2 adet vesikalık foto ve 250 TL kurs katılım ücretini kayıt işlemi sırasında ibraz etmeleri gerekmekte.
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