Voleybolda Aday Hakem Kursu düzenleniyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Eğitim Merkezinde voleybola yeni hakemler kazandırmak amacı ile Aday Hakem Kurusu düzenlenecek.
Eğitim faaliyetleri arasında yer alan Aday Hakem Kurusuna kayıt olmak isteyen kişiler 26-29 Ekim tarihleri arasında Federasyona müracaat edebilecekler. Aday Hakem Kurusuna katılım göstermek isteyen kişiler Federasyondan temin edecekleri kayıt formu , kimlik kartı fotokopisi , 2 adet vesikalık foto ve 250 TL kurs katılım ücretini kayıt işlemi sırasında ibraz etmeleri gerekmekte.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.