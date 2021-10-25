Voleybolda Aday Hakem Kursu düzenleniyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Eğitim Merkezinde voleybola yeni hakemler kazandırmak amacı ile Aday Hakem Kurusu düzenlenecek.

Eğitim faaliyetleri arasında yer alan Aday Hakem Kurusuna kayıt olmak isteyen kişiler 26-29 Ekim tarihleri arasında Federasyona müracaat edebilecekler. Aday Hakem Kurusuna katılım göstermek isteyen kişiler Federasyondan temin edecekleri kayıt formu , kimlik kartı fotokopisi , 2 adet vesikalık foto ve 250 TL kurs katılım ücretini kayıt işlemi sırasında ibraz etmeleri gerekmekte.