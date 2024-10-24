Voleybolda 3. Hafta oynanan üç karşılaşma ile başladı

Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen liglerde 3. Hafta müsabakaları Çarşamba akşamı Büyük Bayanlarda oynanan 3 karşılaşma ile başladı.

Erenköy de oynanan müsabakada KGM ile DAÜ karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 lik skorla galip ayrılan taraf deplasman takımı DAÜ oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Cihangir GSK ile Vakıflar karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan taraf Cihangir GSK oldu.

Gecenin diğer karşılaşmasında Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi ile GMBÇS arasında oynandı. Müsabakayı deplasman ekibi GMBÇS 3-1 kazanan taraf oldu.

Voleybol 3. Hafta Programına Cuma ve Cumartesi oynanacak olan 10 karşılaşma ile devam edilecek.

