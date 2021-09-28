Voleybol'da 2021-2022 sezonu 15 Ekim de başlayacak

Voleybolda 2021-2022 Sezonu 15 Ekim de U14 Kızlar Ligi ile başlayacak.

Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada U15 Erkekler Ligi 28 Ekim de , U18 Kız Ligi 18 Ekim de , U19 Erkekler Ligi ise 1 Kasım da başlayacak.

Büyükler Ligi Bayan ve Erkeklerde 27 Ekim de salonlara merhaba diyecek. Bu liglerin tamamlanmasının ardindan U16 Kız ve U17 Erkek Ligleri başlayacak.

Yaklaşık olarak 7 ay sürecek olan 2021-2022 sezonu 10 Mayıs da tamamlanacak.