Voleybolcularımız TVF Pro BeachTour Şampiyonasında

Voleybol Federasyonu bünyesinde bulunan kulüplerimizden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor (GMBÇS) sporcuları Türkiye Kulüpler Şampiyonası’na katılıyor.

17-21 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'in Akçay plajında düzenlenecek olan TVF Pro BeachTour Kulüpler Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Çamlık Spor sporcuları tüm hazırlıkların tamamladı.

SPORCULARIMIZ TVF PRO BEACH TOUR’DA İDDİALI

Çamlıkspor Kulübü organizasyonda Pro Açık Erkek, U18 Erkek ve U18 Kadınlar kategorilerinde mücadele verecek.

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Plaj Voleybol Liginde büyük erkekler son şampiyonu Osman Çetintaş - Umut Aksulu Pro açıkta yarışacak. U18 Kadınlar kategorisinde ülkemizde hem büyükler hem de yıldızlar kategorilerinde başarılı sonuçlar alan İsmahan - Elif ikilisiyle Nehir-Şerifenaz ikilisi temsil ederek mücadele edecek. U18 Erkekler kategorisinde ise Boran Kaçar - Ersen Reynar ikilisi şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye’de Balıkesir'in Akçay plajında düzenlenecek olan TVF Pro BeachTour Kulüpler Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcularımız adadan ayrıldı.

