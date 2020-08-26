Voleybol Plaj Liginde şampiyonlar belirlendi

2020 Osman Maraşlı Plaj Ligi tamamlanırken, turnuvada bayanlarda Şerife-Sıla erkeklerde Kemal-Aliosman ikilileri şampiyonluğa ulaştılar

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 11.000 TL toplam para ödüllü, 2020 Osman Maraşlı Plaj Ligi tamamlandı.

Turnuvada bayanlarda Şerife-Sıla erkeklerde Kemal -Aliosman ikilileri şampiyonluğa ulaştılar. Lefkoşa Becah Volley Arena’da oynanan 4. ve son hafta karşılaşmalarında erkekler finalinde Kemal – Aliosman ikilisi Umut – Osman çiftini 2-1 mağlup etti.

Kadınlar finalinde ise Şerife – Sıla ikilisi Sudenur – Sonay çiftini 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Kadınlar 3.lük maçında Selen-Gülderenikilisi Belis-Nehir çiftini 2-0 mağlup etti. Erkeklerde 3.cülügu Girol-Maxim ikilisi Cafer-Salih ikilisini 2-1 mağlup ederek elde etti.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve parasal ödülleri takdim edildi.

Erkekler şampiyonu Kemal-Aliosman ikilisine ödülleri Başkan Enver Kaya, kadınlar şampiyonuna ise ödülleri merhum Osman Maraşlının kızı Handan Maraşlı tarafından takdim edildi. Gecede diğer ödüller Hasan Zabitoğlu, Gürcan Yıkıcı ve Hasan Hasoğlan tarafından takdim edildi.



