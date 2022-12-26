Voleybol liglerinde lig klasman müsabakaları tamamlanacak

U16 Kız U17 Erkek ve Büyükler kategorilerinde lig klasman müsabakaları bu hafta tamamlanacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 10 kategoride düzenlenen ve 10 Ekim de 6 kategorisi başlayan lig müsabakaların da klasman müsabakaları bu hafta tamamlanıyor.

Hafta sonu oynanan U12 Kız ve U13 Erkekler kategorilerinde 2022-2023 şampiyonları belli olmuştu.

Bu hafta oynanacak olan müsabakaların ardından U16 kızlar da yarı finalistler, U17 erkeklerde final serisine yükselecek takımlar ve büyükler kategorilerinde playoffeşleşmeleri belli olacak.

U16 Kızlar da yarı final müsabakaları 2-5 ve gerekirse 3. maçlar 7 Ocak da oynanacak.

U16 Kızlar ve U17 Erkeklerde Final Serisi Müsabakaları 9-12 ve gerekirse 3. Maçlar 13 Ocak da oynanacak. Yarı Final ve Final Serisi Müsabakaları Lefkoşa da oynanacak. Bu kategoride ki şampiyonların belli olmasının ardından U14 , U18 Kızlar ve U15 Erkekler lig klasman müsabakaları başlayacak.

Büyükler kategorisinde ise 26 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında 11.

Rauf Denktaş Kupası müsabakaları oynanacak. Büyükler kategorisinde Play Off müsabakaları 23 Şubat 'ta başlayacak.

Haftanın Programı

26 Aralık Pazartesi

U16 Kızlar

DAÜ -MVOSD Saat 18.00 LMPS

MSA-Esentepe Saat 18.00 Arena

U17 Erkekler

DAÜ-KGM Saat 19.30 LMPS

Büyükler

27 Aralık Salı

DAÜ-Vakiflar Erkek saat 19.00 LMPS

28 Aralık Çarşamba

KGM-Esentepe Bayan saat 18.30 ESS

29 Aralık Perşembe

Vakıflar -UKÜ Bayan saat 18.30 ASS

DAÜ-KGM Erkek Saat 18.30 LMPS

