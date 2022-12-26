Voleybol liglerinde lig klasman müsabakaları tamamlanacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 10 kategoride düzenlenen ve 10 Ekim de 6 kategorisi başlayan lig müsabakaların da klasman müsabakaları bu hafta tamamlanıyor.
Hafta sonu oynanan U12 Kız ve U13 Erkekler kategorilerinde 2022-2023 şampiyonları belli olmuştu.
Bu hafta oynanacak olan müsabakaların ardından U16 kızlar da yarı finalistler, U17 erkeklerde final serisine yükselecek takımlar ve büyükler kategorilerinde playoffeşleşmeleri belli olacak.
U16 Kızlar da yarı final müsabakaları 2-5 ve gerekirse 3. maçlar 7 Ocak da oynanacak.
U16 Kızlar ve U17 Erkeklerde Final Serisi Müsabakaları 9-12 ve gerekirse 3. Maçlar 13 Ocak da oynanacak. Yarı Final ve Final Serisi Müsabakaları Lefkoşa da oynanacak. Bu kategoride ki şampiyonların belli olmasının ardından U14 , U18 Kızlar ve U15 Erkekler lig klasman müsabakaları başlayacak.
Büyükler kategorisinde ise 26 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında 11.
Rauf Denktaş Kupası müsabakaları oynanacak. Büyükler kategorisinde Play Off müsabakaları 23 Şubat 'ta başlayacak.
Haftanın Programı
26 Aralık Pazartesi
U16 Kızlar
DAÜ -MVOSD Saat 18.00 LMPS
MSA-Esentepe Saat 18.00 Arena
U17 Erkekler
DAÜ-KGM Saat 19.30 LMPS
Büyükler
27 Aralık Salı
DAÜ-Vakiflar Erkek saat 19.00 LMPS
28 Aralık Çarşamba
KGM-Esentepe Bayan saat 18.30 ESS
29 Aralık Perşembe
Vakıflar -UKÜ Bayan saat 18.30 ASS
DAÜ-KGM Erkek Saat 18.30 LMPS
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.