Voleybol Liglerinde 4. Hafta zorlu karşılaşmalarla başladı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol ligleri Çarşamba akşamı Büyükler kategorisinde oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.
Büyük Bayanlarda Lefkoşa da oynanan karşılaşmada UKÜ Vakıfları 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Gecenin diğer önemli karşılaşması Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında DAÜ ile Lefkoşa Voleybol Akademisi arasında oynandı. DAÜ Bayanları bu zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer karşılaşması DAÜ ile Karpaz Gate Marina Erkek Takımları arasında oynandı. Baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf ev sahibi DAÜ oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.