banner913
banner932
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
21 0
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
18 0
 
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
30 0
Uluslararası topluma
Uluslararası topluma "KKTC'yi tanıyın" çağrısı
24 0
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
23 0
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
73 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
29 0
banner1059

Voleybol Liglerinde 4. Hafta zorlu karşılaşmalarla başladı

banner1020

banner1045
Voleybol Liglerinde 4. Hafta zorlu karşılaşmalarla başladı
banner971
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol ligleri Çarşamba akşamı Büyükler kategorisinde oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.
Büyük Bayanlarda Lefkoşa da oynanan karşılaşmada UKÜ Vakıfları 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Gecenin diğer önemli karşılaşması Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında DAÜ ile Lefkoşa Voleybol Akademisi arasında oynandı. DAÜ Bayanları bu zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer karşılaşması DAÜ ile Karpaz Gate Marina Erkek Takımları arasında oynandı. Baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf ev sahibi DAÜ oldu.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.