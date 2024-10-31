Voleybol Liglerinde 4. Hafta zorlu karşılaşmalarla başladı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol ligleri Çarşamba akşamı Büyükler kategorisinde oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.

Büyük Bayanlarda Lefkoşa da oynanan karşılaşmada UKÜ Vakıfları 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Gecenin diğer önemli karşılaşması Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında DAÜ ile Lefkoşa Voleybol Akademisi arasında oynandı. DAÜ Bayanları bu zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer karşılaşması DAÜ ile Karpaz Gate Marina Erkek Takımları arasında oynandı. Baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf ev sahibi DAÜ oldu.



