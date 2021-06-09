Voleybol Liginin adı Omaç Başat oldu

Voleybol Federasyonu, 2021 Plaj Voleybolu Liginin, 1970 yılında kurulan Voleybol Federasyonunun ilk genel sekreterliği görevini üstlenen, uzun yıllar voleybol hakemi olarak da görev yapan Omaç Başat adına düzenlenmesine karar verdi

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2021 Plaj Voleybolu Ligi, Omaç Başat’ın adına düzenlenecek.

Katılımın tamamlandığı 2021 Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi ile ilgili olarak Voleybol Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“2021 Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligine bayanlar ve erkeklerde, 9 bayan – 9 erkek takımı olmak üzere toplam 18 takım katılım gösterdi.

Organizasyon, 25 Haziran’da Voleybol Federasyonunun Lefkoşa’daki Beach Volley Arena Tesisinde başlayacak. Voleybol Federasyonu düzenlemiş olduğu plaj voleybolu liglerine her yıl, ülke voleyboluna hizmet vermiş merhum kişilerin adını vererek merhumların, sevgi ve saygı ile anılmalarını sağlıyor.

Voleybol Federasyonu yönetim kurulu, 2021 Plaj Voleybolu Liginin, 1970 yılında kurulan Voleybol Federasyonunun ilk genel sekreterliği görevini üstlenen, uzun yıllar voleybol hakemi olarak da görev yapan Omaç Başat adına düzenlenmesine karar verdi.

Voleybol Federasyonu daha önceki yıllarda 2018 'de Asım Burç 2019 da Sedat Kaplan 2020 yılında Osman Maraşlı anısına Plaj Ligi düzenlemişti.

