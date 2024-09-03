Voleybol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı

Enver Kaya üyelerin oy birliği ile yeniden Başkan seçildi

Voleybol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu bu akşam saat 18.30 da Federasyon Lokalinde yapıldı. Tüzük gereği Eylül ayı içerisinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul bir dakikalık saygı duruşu ile açıldı . Başkan Enver Kaya 'nın açılış konuşmasının ardından Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Türkmen Sencer raportör görevine Mehmet Kaya ve Umar Göker seçildi.Divan Başkanı Türkmen Sencer yaptığı kısa konuşmada Voleybol Camiasının büyük bir aile olduğunu birlik ve beraberlikle her sorunun üstesinden gelebileceğini dile getirerek yıllarca büyük emek verdiği Voleybol Camiası ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Genel Kurulda sırası ile Faaliyet ve Mali Rapor okunup oy birliği ile onaylandıktan sonra Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Enver Kaya üyelerin oy birliği ile yeniden Başkan seçildi. Başkan Kaya yaptığı kısa konuşmada Üyeleri ve Voleybol camiasına, göstermiş olduğu güven ve yapmış oldukları katkı ve destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Kaya daha sonra 2024-2025 Sezonu hakkında üyelere kısa bir bilgi aktarımı yaptı.2024-2025 Sezonu Lig faaliyetlerinin 2 Ekim tarihinde başlayacağını bu sezon liglerde 12 Kulüp 10 kategoride toplam 53 takım ile mücadele edeceği bilgisini verdi . Olağan Genel Kurul dilek ve temenniler ile sona erdi. Olağan Genel Kurula 2023-2024 Sezonunda faaliyet gösteren 11 kulüpten Vakıflar , DAÜ , GMBÇS,YDÜ, KGM, MSA, UKÜ MVOSD, MGSK olmak üzere 9 kulüp katılım gösterdi. 2024-2025 Sezonunda Lefkoşa Voleybol Akademi , Şahlan Spor , Cihangir Gençlik Spor Kulübü 3 yeni üye kulüpler olarak Federasyon organizasyonlarında yer alacak.