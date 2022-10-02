Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapıldı

Voleybol Federasyonu 2022 yılı Olağan Genel Kurulu dün akşam saat 18.00 de Federasyon Lokalinde yapıldı.

Olağan Genel Kurula Vakıflar SK , GMBÇS , KGM , MSA, MGA, MVOSD , Esentepe SK katılım gösterdi. Başkan Enver Kaya açılış konuşmasında 2021-2022 sezonunun oldukça yoğun , yoğun olduğu kadar da yorucu bir dönem olduğunu dile getirdi ve bütün kulüplere ve voleybolun paydaşlarına vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkanının konuşmanın ardından 2021-2022 yılı faaliyet raporu ve malı rapor üye kulüplere okunarak oy birliği ile onaylandı. Genel Kurulda diğer bir gündem maddesi olan 2022-2023 sezonu hakkında bilgilendirme Başkan Enver Kaya tarafından yapıldıktan sonra gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler dinlendi. Başkan Kaya kapanış konuşmasında bu sezon liglerde mücadele edecek olan 10 kulübede başarılar diledi.

KKTC VOLEYBOL FEDERASYONU HASAN ZABİTOĞLUNA TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİ

KKTC Voleybol Federasyonun da kesintisiz 21 yıl Asbaşkanlık görevi yapan Hasan Zabitoğlu sağlık nedenlerinden dolayı görevine veda etti.

Önceki akşam yapılan Genel Kurulda , Hasan Zabitoğluna , Voleybola yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Voleybol Camiası adına Başkan Enver Kaya tarafından hizmet plaketi takdim edildi. Kaya konuşmasında Hasan Zabitoğlu’nun Voleybol sporuna çok uzun yıllar hizmet verdiğini, bunun çok anlamlı ve takdire şayan bir süreç olduğunu dile getirdi ve Voleybol ailesi adına teşekkürlerini dile getirdi ve kendisine hayatında başarılar diledi.

Hasan Zabitoğlu yaptığı veda konuşmasında kendisine takdim edilen hizmet plaketinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi ve her zaman Voleybol ailesi ile birlikte olmaya ve destek vermeye devam edeceğini söyledi.

MSA Başkanı Ahmet Ogan, Vakıflar Başkanı Mehmet Kanan ve KGM Başkanı Gürcan Yıkıcı da yaptıkları konuşmalarda Hasan Zabitoğlu’na vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti

