Voleybol Erkeklerde 10. R. Denktaş Kupası MSA’nın

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler 10. R. Denktaş Kupası finalinde kupayı ilk kez bu yıl liglere katılan Mağusa Spor Akademisi(MSA) kazandı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan ve BRT den naklen yayınlanan Erkekler 10. R. Denktaş Kupasını rakibi Vakıflar'ı 3-0 mağlup eden MSA kazandı. Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle ödüller takdim edildi. Müsabakada görevli hakemlerin anı madalyaları MHK Asbaşkanı Sedat Kılıç, finalist Vakıfların Kupa ve madalyalarını UBP Lefkoşa milletvekili Sadık Gardiyanoğlu verirken,şampiyon MSA’nın kupa ve madalyalarını Ender Denktaş Vangöl takdim etti.



