Voleybol da 11.Rauf Denktaş Kupası 26 Ocak da başlayacak

Voleybol da 2022-2023 Sezonu U12 Kız, U13 Erkek, U16 Kız, U17 Erkek Lig Şampiyonlarının belirlenmesinin ardından gözler bu kez geriye kalan organizasyonlara çevrildi. Programda ilk önce 26 Ocak ile 9 Şubat tarihleri arasında Bayanlarda ve Erkeklerde 11. Rauf Denktaş Kupası oynanacak. Bu organizasyonun tamamlanmasının ardından 11 Şubat da U14 Kızlar ve U15 Erkekler Ligi, 13 Şubat 'da U18 Kızlar Ligi ve 22 Şubat 'ta Büyükler Play Off Yarı Final müsabakaları başlayacak.

Bu yıl 11. Si düzenlenecek olan Rauf Denktaş Kupası müsabakaları için kura çekimi 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Organizasyon 6 Şubat Bayanlar ve 9 Şubat 'ta oynanacak Erkekler Finali ile tamamlanacak.



