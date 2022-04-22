Voleybol Aday Hakem kursu devam ediyor

KKTC Voleybol Federasyonu ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin işbirliği içerisinde 20-26 Nisan tarihleri içerisinde düzenlenen Aday Hakem Kursu devam ediyor. Kurs direktörlüğünü MHK Asbaşkanı Sedat Kılıç ' ın yaptığı kurs 26 Nisan günü yapılacak sınav ile sonlanacak. KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi BESYO Bölüm Başkanı Prof Dr. Ali Emre Erol 'a bu anlamlı işbirliği için teşekkür ederken ülkemizde ki diğer Üniversitelerde de bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

