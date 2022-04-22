banner762
banner815
Mağusa'da çifte şampiyonluk coşkusu
Mağusa'da çifte şampiyonluk coşkusu
9 0
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
82 0
 
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
7 0
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
19 0
Bu tabelalar tam memleketin özeti
Bu tabelalar tam memleketin özeti
36 0
25 0
Haskasap Achna’da zafere sürdü
Haskasap Achna’da zafere sürdü
7 0
banner797
banner794

Voleybol Aday Hakem kursu devam ediyor

banner476

banner825
Voleybol Aday Hakem kursu devam ediyor
KKTC Voleybol Federasyonu ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin işbirliği içerisinde 20-26 Nisan tarihleri içerisinde düzenlenen Aday Hakem Kursu devam ediyor. Kurs direktörlüğünü MHK Asbaşkanı Sedat Kılıç ' ın yaptığı kurs 26 Nisan günü yapılacak sınav ile sonlanacak. KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi BESYO Bölüm Başkanı Prof Dr. Ali Emre Erol 'a bu anlamlı işbirliği için teşekkür ederken ülkemizde ki diğer Üniversitelerde de bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.