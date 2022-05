Vakıflar Voleybol Takımı Süper Kupayı Evkaf’ta kutladı

Vakıflar Erkekler Voleybol takımı geçen hafta düzenlenen Süper Kupa maçında Mağusa Spor Akademisi (MSA) ile karşılaşarak 3-2’lik bir üstünlük sonucunda kupayı Vakıflar’a getirmeyi başarmanın mutluluğunu Evkaf’ta gerçekleştirilen bir buluşmayla Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile kutladı

Vakıflar Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Erkekler Voleybol takımı geçen hafta düzenlenen Süper Kupa maçında Mağusa Spor Akademisi (MSA) ile karşılaşarak 3-2’lik bir üstünlük sonucunda kupayı Vakıflar’a getirmeyi başardılar. Süper Kupayı kazanmanın sevincini ise bugün Evkaf’ta gerçekleştirilen bir buluşmayla Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile kutladılar.Takımın göstermiş olduğu başarının Evkaf çatısı altında çok değerli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Benter, gençlere şu sözleri iletti; “Gençler olarak yapmış olduğunuz spor faaliyetleri bizim için çok değerli bir yere sahiptir. Sizlerin kendinizi mutlu hissettiğiniz her alanda faaliyet gösterip asla pes etmemeniz bizleri gururlandırmaktadır. Geleceğimiz olan sizler için Kıbrıs Vakıflar İdaresi maddi ve manevi olarak her zaman yanınızda olmaya hazırdır. Vakıflar Spor Kulübünün Kulüp Başkanı Mehmet Kanan, takım antrenörleri Kemal Moral ve yönetim kurulu üyelerini böylesine güçlü bir takım oluşturdukları için tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.”Buluşma esnasında konuşma yapan Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kanan, katkılarından dolayı Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne çok teşekkür ettiğini, spor sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduklarını ifade etti. Ayrıca Vakıflar İdaresi’nin takımda yer alan bazı öğrenciler için sağlamış olduğu burs desteği dolayısıyla da gençlerimizin hem okuyup hem de ilgi alanlarında faaliyet gösterebildikleri için mutluluk duyduklarını sözleriyle belirtti.1985 yılında Evkaf kurum çalışanlarının çabasıyla kurulan Vakıflar Spor Kulübü yıllardır faaliyetlerine aktif bir şekilde devam ediyor. Vakıflar Voleybol Takımı’nın şu an bünyesinde Kadınlar ve Erkekler olmak üzere iki grubu ve bu her iki grubun altında yer alan Yıldızlar ve Gençler şeklinde toplam 6 takımı yer almakta