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Vakıflar Gecesi’nde nostalji yaşandı

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Vakıflar Spor Kulübü, "Vakıflar Gecesi" adı altında düzenlenen bu özel etkinlikte Kadın voleyboluna yıllardır emek veren tüm sporcuları onurlandırmak amacıyla, kulüp tarihi bir buluşma gerçekleştirildi

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Vakıflar Gecesi’nde nostalji yaşandı
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Vakıflar Spor Kulübü, 1985 yılından bu yana voleybol dünyasında tüm tutkunların buluşma noktası olmuştur. Kadın voleyboluna yıllardır emek veren tüm sporcuları onurlandırmak amacıyla, kulüp tarihi bir buluşmaya imza attı. "Vakıflar Gecesi" adı altında düzenlenen bu özel etkinlik, 27 Ağustos Salı akşamı Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Gecede, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer ve Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kanan, bugüne kadar kadın voleyboluna emek veren tüm sporculara teşekkürlerini iletip teşekkür sertifikalarını takdim ettiler. Voleybol camiasının katıldığı bu anlamlı gecede, voleybolun gücü ve dayanışması bir kez daha hayat buldu. Tüm voleybol severler, bu unutulmaz geceye destek olmak için bir araya geldi ve unutulmaz anlara tanıklık etti.
 
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