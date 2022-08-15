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UKÜ’den son gün 2 transfer

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UKÜ’den son gün 2 transfer
Voleybolda Kadınlar Ligi’nin yeni takımı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi transferin son gününde 2 transfere imza attı.
Yeni sezonda Büyük Bayanlar Liginde yer almak için Federasyona müracaat işlemlerini gerçekleştiren UKÜ, Vakıflar Spor Kulübü’nden Eda İlkhan ve Emine Çakan 'ı bonservisli olarak kadrosuna dahil etti. Federasyon lokalinde başkan Enver Kaya gözetiminde gerçekleştirilen imza töreninde sporcular yeni kulübelerine imzalarını attılar.
 
 
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