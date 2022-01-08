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U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ

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U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonunun ilk Şampiyonları U18 Kızlar ve U19 Erkekler kategorilerinde belli oldu. U18 Kızlarda Final Serisi ilk karşılaşmasını 3-1 kazanan DAÜ ,rakibi KGM 2. maçta da 3-2 lik skorla mağlup ederek seride 2-0 üstünlük kurdu ve 2021-2022 Sezonu Şampiyonluğuna ulaştı ulaştı. 153  Dakika süren 3-2 lik mücadeleden 28-26 ,17-25 ,26-28 ,25-18 ve 15-11 lik set skorları ile galip ayrılan DAÜ  'ne Şampiyonluk Kupasını Başkan Enver Kaya takdim etti. KGM ' ya ikincilik kupası As Başkan Hasan Zabitoğlu tarafından  verildi .
U19 Erkekler Final Serisi Karşılaşmaları KGM Takımında pozitif ve temaslı sporcular bulunması sebebi ile oynanamadı. Kurallar gereği DAÜ her iki müsabakadan da hükmen galip ayrılarak 2021-2022 sezonu U19 Erkekler Lig Şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon DAÜ ve 2. KGM 'ya kupaları Başkan Enver Kaya ve As Başkan Hasan Zabitoğllu tarafından  takdim edildi.
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