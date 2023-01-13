U17 Kızlarda sezonun şampiyonu Çamlık Spor

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Kızlar Ligi Final Serisi 3. karşılaşması bu akşam oynandı. Kazanan takımın 2022-2023 Sezonu Lig Şampiyonluğunu elde edeceği karşılaşmayı rakibi Esentepe karşısında 3-0’lık skorla kazana GMB. Çamlık Spor mutlu sona ulaşan takım oldu. Müsabakadan sonra düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Şampiyona kupa ve madalyalarını Başkan Enver Kaya takdim ederken finalist Esentepe’nin kupa ve madalyalarını Asbaşkan Buran Atakan takdim etti.

