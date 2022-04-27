U17 Erkeklerde Şampiyon DAÜ

U17 Erkekler Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi MağusaSpor Akademi’sini 25 -19, 25-19 ve 25-22’lik set skorları ile 3-0 mağlup etme başarısı gösteren DAÜ seride durumu 2-0 yaparak şampiyon oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U-17 Erkekler Ligi’nde şampiyon belli oldu.

Önceki akşam Mağusa Arena’da oynanan U17 Erkekler Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi MağusaSpor Akademi’sini 25 -19, 25-19 ve 25-22’lik set skorları ile 3-0 mağlup etme başarısı gösteren DAÜ seride durumu 2-0 yaparak 2021-2022 Sezonu U17 Erkekler Lig Şampiyonluğuna ulaştı. Müsabakadan sonra finalist MSA ve Şampiyon DAÜ ne ödüllerini Asbaşkan Hasan Zabitoğlu takdim etti.

U16 KIZLARDA ILK FINALİST KGM OLDU

Öte yandan U16 Kızlarda ilk finalist Girne deplasmanında Esentepe yi 3-0 mağlup eden KarpazGateMarina(KGM) oldu. KGM Girne de oynanan müsabakayı 3-0 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı ve ilk finalist oldu.

Gecenin diğer yarı final müsabakasında GMBÇS rakibi DAÜ 'nün 3-0 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. İkinci finalisti belli edecek olan DAÜ - GMBÇS müsabakası Cuma akşamı saat 19.30 da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.

