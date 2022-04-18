U16 Kızlar Liginde Lig Klasman müsabakaları tamamlanıyor

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Kızlar Liginde oynanacak olan son iki karşılaşma ile A ve B Grubunda Lig Klasman Müsabakaları tamamlanıyor. A Grubunda son müsabaka bu akşam saat 19.00 da Girne’de Esentepe ile DAÜ Kızları arasında oynanacak.
20 Nisan Çarşamba akşamı Erenköy de saat 19.00 da KGM-GMBÇS müsabakası ile lig klasman müsabakaları tamamlanacak.
Bu müsabakaların tamamlanmasının ardından U16 Kızlarda Yarı Final Serileri oynanacak. Yarı Final Serisi eşleşmeleri A1-B2 , B1-A2 şekilde oynanacak.
Erkeklerde Lig Klasman mücadelesi tamamlandı. DAÜ lig klasmanını 1. sırada MSA ikinci sırada tamamladı. İki takım Final Serisi Müsabakalarında 2021-2022 Sezonu U17 Erkekler Ligi Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Final Serisi kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak.
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