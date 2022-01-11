U14 Kızlar ve U15 Erkekler Final Serisi programı açıklandı

Kuzey Kıbrıs Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Kızlar ve U15 Erkekler Final Serisi müsabakalarının ilki kızlarda 24 Ocak’ta erkeklerde ise 25 Ocak’ta oynanacak.
Serinin ikinci karşılaşmaları 28 Ocak akşamı oynanacak. 3. Maça gerek kalması halinde bu müsabakalar 29 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
U14 Kızlar Programı
24 Ocak Saat 18.00 Arena GMBÇS - MSA
28 Ocak Saat 18.00 Arena MSA-GMBÇS
Gerekirse 3. Maç
29 Ocak Saat 16.00 Arena
U15 Erkekler Programı
25 Ocak Saat 18.00 LMPS DAÜ-GMBÇS
28 Ocak Saat 19.30 Arena GMBÇS -DAÜ
Gerekirse 3. Maç
29 Ocak Saat 14.00 LMPS
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