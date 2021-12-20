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U14 Kızlar Liginde finalistler belirlendi

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U14 Kızlar Liginde finalistler belirlendi
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol U14 Kızlar Liginde 9. hafta müsabakaları tamamlandı.
Lig klasman müsabakalarının tamamlanmasına 1 hafta kala GMBÇS ve MSA ilk iki sırayı elde ederek U14 Kızlar Liginde şampiyonluğu belli edecek olan final serisinde oynama hakkını elde etti. U14 Kızlar Liginde 10. ve son hafta müsabakaları 24 Aralık’ta oynanacak.
Voleybol U15 Erkekler Liginde ise tek maç oynanırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)  KarpazGate Marina’yı (KGM)3 – 0 mağlup etti.
U14 Kızlar Liginde toplu sonuçlar şöyle:
MSA 3 MGA 0
DAÜ 3 KGM 0
GMBÇS 3 VAKIFLAR 0
 
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