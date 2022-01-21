U14 Kız ve U15 Erkekler de final serisi başlıyor

U14 Kızlar ve U15 Erkeklerde Final Serisi Müsabakaları başlıyor. U14 Kızlarda ilk müsabaka Pazartesi akşamı GMBÇS ile MSA arasında oynanacak. Erkeklerde ilk müsabaka Salı akşamı GMBÇS ile DAÜ arasında oynanacak. Erkekler Müsabakası LMPS , Kızlar Müsabakası Arena da oynanacak. Müsabakaların başlama saati 18.00.

Final Serisi Müsabakalarına Gelecek İzleyiciler 24 Saatlik Antijen veya PCR Zorunluluğu

Final Serisi müsabakaları boyunca müsabakalara seyirci olarak katılmak isteyen kişiler 24 saat öncesinden alınacak Antijen veya PCR testi sonucu ile müsabakalara girebileceklerdir. Bu bakımından izleyicilerin bu konuya önem göstermeleri rica olunur.

