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U13 Erkeklerde 2022-2023 Sezonu Lig Şampiyonu Çamlıkspor

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U13 Erkeklerde 2022-2023 Sezonu Lig Şampiyonu Çamlıkspor
Mağusa Arena da oynanan U13 Erkekler Final Serisi ikinci müsabakasında da rakibi KGM karşısında net bir skorla 3-0 galip ayrılan GMBÇS seride durumu 2-0 yaptı ve 2022-2023 Sezonu U13 Erkekler Lig Şampiyonluğunu elde etti. GMBÇS U13 ERKEK takımının ortaya oyduğu başarılı performans izleyenler tarafından büyük takdir aldı.
Müsabaka sonrasında düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
 
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