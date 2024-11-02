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U12 Kız ve U13 Erkeklerde 4. Hafta Müsabakaları tamamlandı

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U12 Kız ve U13 Erkeklerde 4. Hafta Müsabakaları tamamlandı
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U12 Kız ve U13 Erkek Liglerine bugün oynanan 5 karşılaşma ile devam edildi. Bugün kü müsabakalar ile U12 Kızlar ve U13 Erkekler Liginde 4. Hafta Programı tamamlandı.
Bugün alınan sonuçların ardından U13 Erkeklerde KGM ,U12 Kızlar A Grubunda GMBÇS ,U1 Kız B Grubunda KGM 4. hafta sonunda liderliklerini devam ettirdi.
U12 Kızlar ve U13 Erkeklerde Toplu Sonuçlar
U12 Kızlar
MGSK 1 MVOSD 3
GMBÇS 3 LVA 0
Cihangir GSK 3 YDÜ 2
Vakıflar 0 KGM 3
U13 Erkekler
GMBÇS 0 KGM 3
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