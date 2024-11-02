U12 Kız ve U13 Erkeklerde 4. Hafta Müsabakaları tamamlandı

U12 Kız ve U13 Erkek Liglerine bugün oynanan 5 karşılaşma ile devam edildi. Bugün kü müsabakalar ile U12 Kızlar ve U13 Erkekler Liginde 4. Hafta Programı tamamlandı.

Bugün alınan sonuçların ardından U13 Erkeklerde KGM ,U12 Kızlar A Grubunda GMBÇS ,U1 Kız B Grubunda KGM 4. hafta sonunda liderliklerini devam ettirdi.

U12 Kızlar ve U13 Erkeklerde Toplu Sonuçlar

U12 Kızlar

MGSK 1 MVOSD 3

GMBÇS 3 LVA 0

Cihangir GSK 3 YDÜ 2

Vakıflar 0 KGM 3

U13 Erkekler

GMBÇS 0 KGM 3