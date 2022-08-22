TVF Pro Beach Tour’a KKTC damgası

Türkiye Kulüpler Plaj Voleybol Şampiyonası’nda kulüplerimiz zirvede yer aldılar.
Balıkesir de düzenlenen Türkiye Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonasında kadınlarda Dumlupınar ve Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ise 3 kategoride şampiyon oldular.
Kadınlarda Dumlupınar adına mücadele eden Merve Çelebi – Bahanur Gökalp ikilisi birinciliği kazanmayı başardılar.
Erkeklerde Osman – Umut ikilisinin oluşturduğu Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor birinci sırayı alırken, üçüncülük ise Mağusa Spor Akademisi adına mücadele eden Kemal – Ali Osman ikilisi üçüncülüğü aldılar.
U18 kızlarda Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor takımından Nehir – Şerifnaz, U18 erkeklerde de yine ayni takımdan Boran Kaçar -Ersan Reynar şampiyon olmayı başardılar.
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