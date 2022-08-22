TVF Pro Beach Tour’a KKTC damgası

Balıkesir de düzenlenen Türkiye Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonasında kadınlarda Dumlupınar erkeklerde Gazimağusa Belediyesi ile Çamlıkspor ise 3 kategoride şampiyon oldular

Türkiye Kulüpler Plaj Voleybol Şampiyonası’nda kulüplerimiz zirvede yer aldılar.

Balıkesir de düzenlenen Türkiye Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonasında kadınlarda Dumlupınar ve Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ise 3 kategoride şampiyon oldular.

Kadınlarda Dumlupınar adına mücadele eden Merve Çelebi – Bahanur Gökalp ikilisi birinciliği kazanmayı başardılar.

Erkeklerde Osman – Umut ikilisinin oluşturduğu Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor birinci sırayı alırken, üçüncülük ise Mağusa Spor Akademisi adına mücadele eden Kemal – Ali Osman ikilisi üçüncülüğü aldılar.

U18 kızlarda Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor takımından Nehir – Şerifnaz, U18 erkeklerde de yine ayni takımdan Boran Kaçar -Ersan Reynar şampiyon olmayı başardılar.

