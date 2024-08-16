Türkiye 20 yaş altında finalde

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonasında finale yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıktı.

Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynanan maçı 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçlarıyla kazandı.

Şampiyonadaki 8. maçından da galip ayrılan Türkiye, yarın TSİ 18.30’da başlayacak finalde, İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



