Türkiye 20 yaş altında finalde

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıktı.
Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynanan maçı 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçlarıyla kazandı.
Şampiyonadaki 8. maçından da galip ayrılan Türkiye, yarın TSİ 18.30’da başlayacak finalde, İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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