Smaçlar Zafer Kupası için atılacak

TVF Pro Beach Tour 7. Zafer Kupası Lefkoşa Etabı bugün saat 17.00 de başlıyor. Turnuvada Bayanlar ve Erkeklerde toplam 30 takım mücadele edecek

TC ile KKTC arasında imzalanan '" Gençlik ve Spor İşbirliği Protokolü" Çerçevesinde, KKTC Voleybol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 7. Zafer Kupası heyecanı bugün saat 17.00 de Lefkoşa Beach Volley Arena Tesisinde de başlayacak. Bayanlar ve Erkeklerde toplam 30 takım mücadele edecek.

FİNALLER 23 EYLÜL’DE

İlk 5 dereceye girecek olan takımlara toplamda 10,000 Euro para ödülü verilecek olan organizasyon 23 Eylül Cuma akşamı oynanacak final karşılaşmaları ile tamamlanacak.

Galipler ve mağluplar grubu olmak üzere çift eleme sistemine göre oynanacak olan Şampiyona da çarşamba ve perşembe günleri eleme müsabakaları oynanacak.

Cuma akşamı oynanacak olan Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek takımlara kupa , madalya ve parasal ödülleri takdim edilecek.

HEM ÇOK KAPSAMLI HEM DE ÇOK ANLAMLI BİR ŞAMPİYONA

Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya "Ülkemiz de 7. Kez düzenlenecek olan Zafer Kupası Lefkoşa Etabı, özelde Voleybol genelde de ülke sporu adına hem çok kapsamlı hem de çok anlamlı bir şampiyonadır. Organizasyon için ülkemizde misafir olarak bulunan voleybolun bütün paydaşlarına hoşgeldin derken, bu anlamlı organizasyonun ülkemizde yapılmasına katkı koyan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Akif Üstündağ ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim.

Bütün voleybol severleri 3 gece sürecek olan bu dev organizasyona davet ediyoruz.

