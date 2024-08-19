Smaçlar Şampiyon Melekler anısına atıldı

1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası tamamlandı

Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya Festival kapsamında düzenlenen Şampiyon Melekler Plaj Voleybol turnuvası oynanan final maçları ile tamamlandı. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz “Şampiyon Meleklermiz” anısına ilk kez düzenlenen 1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol turnuvası 17-18 Ağustos tarihleri arasında Yeniboğaziçi Halk plajında gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen 1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol turnuvası kızlar kategorisinde 9, erkekler kategorisinde 9 takım olmak üzere toplamda 36 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

İKİ KATEGORİDE OYNANDI

1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol turnuvası 2 kategoride oynandı. Kızlar ve Erkekler kategorisinde 36 sporcu katılarak kızgın kum üzerinde verilen mücadelelerin ardından oynanan final maçların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

Şampiyonlar

Yeniboğaziçi Belediyesi halk Plajında gerçekleştirilen ve iki gün süren 1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün oynanan grup maçları sonunda finallere kalan takımlar belirlendi. Turnuvanın ikinci gününde ise yarı final ve final maçları oynanarak turnuvada dereceye girenler belli oldu. Turnuvanın kızlar kategorisi finalinde kızlar kategorisinde Şerifenaz-Nehir, Şerife-Sudenur’u 2-0 mağlup ederek şampiyon olurken, erkekler kategorisi finalinde ise Salim-Atilla, Ersen-Boran’I 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Kızlar kategorisinde turnuva üçüncülüğünü Irmak-Leman ikilisi, erkeklerde ise Milad-Mehmetali ikilisi elde etti.

1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler plaj voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar şöyle.

Kızlar Kategorisi

1. Şerifenaz-Nehir

2. Şerife-Sudenur

3. Irmak-Leman

4. Belis-Ela



Erkekler Kategorisi

1. Salim-Atilla

2. Ersen-Boran

3. Milad-Mehmetali

4. Umut-Burak

