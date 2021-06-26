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Smaçlar Omaç Başat anısına atıldı

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Smaçlar Omaç Başat anısına atıldı
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi ilk hafta müsabakaları Lefkoşa Beach Volley Arena’da oynandı. Müsabakaların başlamasından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi'nde  ilk hafta 12 karşılaşma oynandı.2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi ’nde ikinci hafta müsabakalarına 2 Temmuz Cuma akşamı oynanacak olan 10 karşılaşma ile devam edilecek.
Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginin3. hafta müsabakaları 9 Temmuz’da, yarı finaller ve final müsabakaları 13 Temmuz’da oynanacak.
 
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